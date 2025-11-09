Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
Redakteur
Von Jan Oechsner
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?

Thalheimer Hundehalter müssen ab 2026 mehr Steuern für ihre Vierbeiner zahlen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass für den ersten Hund knapp neun Euro mehr, also 70 Euro im Jahr fällig werden. Für jeden weiteren Hund gelten anstelle der bisher 71,56 dann 90 Euro im Jahr. Gefährliche Hunde kosten künftig 350 Euro. In Thalheim sind 268 Hunde...
