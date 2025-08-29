Erzgebirge: Moped fährt auf bremsenden Mercedes

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag in Niederdorf ist ein Mopedfahrer verletzt worden. Bei der Kollision mit einem Mercedes entstanden 5000 Euro Sachschaden.

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in Niederdorf ist ein Mopedfahrer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag in einer Pressemeldung mit. Laut Polizeibericht waren der 15-jährige Mopedfahrer und die 71-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 14 Uhr auf der Chemnitzer Straße (Staatsstraße 258) aus Richtung...