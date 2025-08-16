Erzgebirge: Neues Bistro am Bahnhof öffnet ab Montag

Das kulinarische Angebot in Stollberg wächst. Am Bahnhof kommt ein neues Bistro hinzu. Dabei hat man spezielle Zielgruppen im Blick.

Wer Hunger oder Durst hat, findet ab Montag in Stollberg ein neues kulinarisches Angebot. Dann eröffnet der „Bistro Point Am Gleis 1“ am Stollberger Bahnhof. In dieser Woche wurden letzte Vorbereitungen getroffen - und das unter regem Interesse, wie Ellen Haselberger berichtet. Ständig seien Leute vorbeigekommen, die schon etwas kaufen...