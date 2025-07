Erzgebirge: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Offenbar interessierte sich in Niederdorf ein Dieb für Tiernahrung. Doch er hatte nichts von seiner Beute. Was ist passiert?

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli rückte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Niederdorf an. Laut Information an die Beamten war ein Mann gerade dabei, nach einem Garageneinbruch an der Teichstraße seine Beute zu sichern. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der 58-jährige Tatverdächtige und versuchte sich in einem Gebüsch zu...