Erzgebirge: Polizeistreife entdeckt Cannabispflanze in Wohnungsfenster - und findet noch mehr

Eine ungewöhnliche Entdeckung hat die Polizei jetzt bei einer Streifenfahrt im Erzgebirge gemacht. Den Beamten fiel in einem Fenster eine Cannabispflanze auf. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung kam noch eines mehr zu Tage.

Burkhardtsdorf.

Eine Cannabispflanze am Fenster eines Mehrfamilienhauses ist einer Streifenwagenbesatzung am Montagmittag in der Meinersdorfer Straße in Burkhardtsdorf aufgefallen. In der Wohnung des 41-Jährigen entdeckten die Polizisten zudem Betäubungsmittel-Utensilien. Im Anschluss durchsuchten sie in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz und auf richterliche Anordnung die Wohnung. Das hat die Polizei mitgeteilt.