  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Erzgebirge skurril: Die Geschichte eines Trabis, der zum rollenden Autogrammbuch der Stars wurde

Einer von vielen Prominenten, die ein Autogramm gaben: Der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel verewigt sich auf dem Trabi von Jürgen Melzer.
Einer von vielen Prominenten, die ein Autogramm gaben: Der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel verewigt sich auf dem Trabi von Jürgen Melzer. Bild: Jürgen Melzer
Rollendes Gästebuch: Der Trabant 500 in seiner vollen Schönheit. Jürgen Melzer hat ihn eines Tages verkauft.
Rollendes Gästebuch: Der Trabant 500 in seiner vollen Schönheit. Jürgen Melzer hat ihn eines Tages verkauft. Bild: Lode Anseel
Der Unterschriften-Trabi gehört heute Lode Anseel, der in Belgien wohnt.
Der Unterschriften-Trabi gehört heute Lode Anseel, der in Belgien wohnt. Bild: Lode Anseel
Auch Michail Gorbatschow hat bei einem Berlin-Besuch sein Autogramm auf den Trabi von Jürgen Melzer verewigt.
Auch Michail Gorbatschow hat bei einem Berlin-Besuch sein Autogramm auf den Trabi von Jürgen Melzer verewigt. Bild: Jürgen Melzer
Erwischt für ein Autogramm: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck an der Berliner Gedächtniskirche.
Erwischt für ein Autogramm: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck an der Berliner Gedächtniskirche. Bild: Jürgen Melzer
Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben.
Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben. Bild: Jürgen Melzer
Wieder ein Prominenter: Jürgen Melzer mit Stefan Heym.
Wieder ein Prominenter: Jürgen Melzer mit Stefan Heym. Bild: Jürgen Melzer
Jürgen Melzer war jahrelang auf Autogrammjagd mit seinem rosa Plastebomber.
Jürgen Melzer war jahrelang auf Autogrammjagd mit seinem rosa Plastebomber. Bild: Christine Melzer-Schneider/Archiv
Der Millionen-Trabi von Lode Anseel: Der Vorbesitzer hatte diesen mit alten Geldscheinen beklebt.
Der Millionen-Trabi von Lode Anseel: Der Vorbesitzer hatte diesen mit alten Geldscheinen beklebt. Bild: Lode Anseel
Belgische Sammel-Leidenschaft: Der Wartburg Ambulance von Lode Anseel.
Belgische Sammel-Leidenschaft: Der Wartburg Ambulance von Lode Anseel. Bild: Lode Anseel
Auch dieser Robur steht in Belgien.
Auch dieser Robur steht in Belgien. Bild: Lode Anseel
Lode Anseel ist auch stolzer Besitzer dieses Trabant Kübels.
Lode Anseel ist auch stolzer Besitzer dieses Trabant Kübels. Bild: Lode Anseel
Stollberg
Erzgebirge skurril: Die Geschichte eines Trabis, der zum rollenden Autogrammbuch der Stars wurde
Redakteur
Von Jan Oechsner
Nach der Wende entsorgten viele ihre Trabis, ein Erzgebirger aber machte seinen zum Promi-Gästebuch. Sogar Kohl, Witt, Merkel und Gorbatschow unterschrieben. Nun sorgt das rosa Teil in Belgien für Aufsehen. Warum?

Jürgen Melzer lebt im kleinen Auerbach im Erzgebirge. Lode Anseel lebt im kleinen Zwevezele – im Westen Belgiens, fast bei Brügge. Die beiden Männer trennen knapp 800 Kilometer. Und doch verbindet den Jürgen und den Lode etwas, was jeder Entfernung trotzt: Es geht um Pferdestärken, Zweitaktmotoren, ein helles Knattern beim Anfahren. Kurz:...
