Erzgebirge skurril: Die Geschichte eines Trabis, der zum rollenden Autogrammbuch der Stars wurde

Einer von vielen Prominenten, die ein Autogramm gaben: Der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel verewigt sich auf dem Trabi von Jürgen Melzer. Bild: Jürgen Melzer

Rollendes Gästebuch: Der Trabant 500 in seiner vollen Schönheit. Jürgen Melzer hat ihn eines Tages verkauft. Bild: Lode Anseel

Der Unterschriften-Trabi gehört heute Lode Anseel, der in Belgien wohnt. Bild: Lode Anseel

Auch Michail Gorbatschow hat bei einem Berlin-Besuch sein Autogramm auf den Trabi von Jürgen Melzer verewigt. Bild: Jürgen Melzer

Erwischt für ein Autogramm: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck an der Berliner Gedächtniskirche. Bild: Jürgen Melzer

Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben. Bild: Jürgen Melzer

Wieder ein Prominenter: Jürgen Melzer mit Stefan Heym. Bild: Jürgen Melzer

Jürgen Melzer war jahrelang auf Autogrammjagd mit seinem rosa Plastebomber. Bild: Christine Melzer-Schneider/Archiv

Der Millionen-Trabi von Lode Anseel: Der Vorbesitzer hatte diesen mit alten Geldscheinen beklebt. Bild: Lode Anseel

Belgische Sammel-Leidenschaft: Der Wartburg Ambulance von Lode Anseel. Bild: Lode Anseel

Auch dieser Robur steht in Belgien. Bild: Lode Anseel