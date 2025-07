Erzgebirge: Sperrung von Staatsstraße bringt Umwege mit sich

Autofahrer müssen wegen Bauarbeiten in Niederdorf mit größeren Umwegen rechnen. Betroffen sind auch Besucher des Wertstoffhofs. Was wo geplant ist.

Autofahrer müssen sich wegen Bauarbeiten in Niederdorf, welche mit dem Breitbandausbau in Zusammenhang stehen, von diesem Montag an auf größere Umwege einstellen. Das betrifft auch diejenigen, die zur Müllumladestation und dem Wertstoffhof wollen, wie aus einer Mitteilung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen (Zas) hervorgeht.