Unbekannte brechen in Zwönitz in Firma und Haus ein

Auf Geld und Schmuck hatten es Diebe offenbar bei ihrem Beutezug durch Zwönitz abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei muss in Zwönitz zu zwei Fällen von Einbruch ermitteln. Im ersten Fall brachen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 30. Juni, 18.30 Uhr, und dem 1. Juli, 5.25 Uhr, in eine Firma ein. Zugang verschafften sie sich in das Gebäude an der Mühlenstraße durch ein aufgehebeltes Fenster. Aus einem Büro stahlen sie mehrere Hundert Euro...