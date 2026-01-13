Erzgebirge: VW-Fahrerin bei Frontalzusammenstoß auf B 180 schwer verletzt

Stollberg
Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der B 101 bei Stollberg erlitten drei Personen Verletzungen. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.
Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der B 101 bei Stollberg („Freie Presse“ berichtete) sind eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt die VW-Fahrerin (35) bei dem Zusammenstoß mit dem Kia schwere Verletzungen. Ein im VW mitfahrender neunjähriger Junge sowie der Kia-Fahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.