MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Unfall auf der B180 zwischen Stollberg und dem Abzweig Brünlos erlitt eine VW-Fahrerin schwere Verletzungen.
Bei dem Unfall auf der B180 zwischen Stollberg und dem Abzweig Brünlos erlitt eine VW-Fahrerin schwere Verletzungen. Bild: André März
Bei dem Unfall auf der B180 zwischen Stollberg und dem Abzweig Brünlos erlitt eine VW-Fahrerin schwere Verletzungen.
Bei dem Unfall auf der B180 zwischen Stollberg und dem Abzweig Brünlos erlitt eine VW-Fahrerin schwere Verletzungen. Bild: André März
Stollberg
Erzgebirge: VW-Fahrerin bei Frontalzusammenstoß auf B 180 schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der B 101 bei Stollberg erlitten drei Personen Verletzungen. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der B 101 bei Stollberg („Freie Presse“ berichtete) sind eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt die VW-Fahrerin (35) bei dem Zusammenstoß mit dem Kia schwere Verletzungen. Ein im VW mitfahrender neunjähriger Junge sowie der Kia-Fahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12.01.2026
2 min.
Schwerer Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge – Rettungshubschrauber im Einsatz
Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.
Auf der Bundesstraße 180 bei Stollberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden verletzt. Darunter ein Kind.
Ulrike Abraham, André März
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
12.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf der A 72
Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.
Eine 25-jährige Ford-Fahrerin verlor in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Holk Dohle
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel