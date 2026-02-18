MENÜ
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Wartehäuschen mit verfassungsfeindlichen Symbole beschmiert
Von Holk Dohle
Unbekannte hinterlassen provokante Zeichen an Bahnhofsgebäude in Oelsnitz. Die Polizei ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole. Welche Hinweise gibt es?

Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz mit fünf verfassungsfeindlichen Symbolen, einer rechtsmotivierten Zahlenkombination und einem Schriftzug beschmiert. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die jeweils bis zu 30 mal 40 Zentimeter großen Schmierereien sind am...
