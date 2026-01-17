MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Frau (Symbolbild), die sich gegen einen liebestollen Mann wehrte, erhielt manche Tage Nachrichten von früh bis spät.
Die Frau (Symbolbild), die sich gegen einen liebestollen Mann wehrte, erhielt manche Tage Nachrichten von früh bis spät. Bild: Christin Klose/dpa/Archiv
Im Amtsgericht Stollberg trafen sich der Mann und die Frau, die ihn angezeigt hatte, wieder.
Im Amtsgericht Stollberg trafen sich der Mann und die Frau, die ihn angezeigt hatte, wieder. Bild: Michael Urbach/Archiv
2025 wurde der Mann von der Polizei aufgesucht und wegen seines Verhaltens gewarnt.
2025 wurde der Mann von der Polizei aufgesucht und wegen seines Verhaltens gewarnt. Bild: Katharina Kausche/dpa/Archiv
Die Frau (Symbolbild), die sich gegen einen liebestollen Mann wehrte, erhielt manche Tage Nachrichten von früh bis spät.
Die Frau (Symbolbild), die sich gegen einen liebestollen Mann wehrte, erhielt manche Tage Nachrichten von früh bis spät. Bild: Christin Klose/dpa/Archiv
Im Amtsgericht Stollberg trafen sich der Mann und die Frau, die ihn angezeigt hatte, wieder.
Im Amtsgericht Stollberg trafen sich der Mann und die Frau, die ihn angezeigt hatte, wieder. Bild: Michael Urbach/Archiv
2025 wurde der Mann von der Polizei aufgesucht und wegen seines Verhaltens gewarnt.
2025 wurde der Mann von der Polizei aufgesucht und wegen seines Verhaltens gewarnt. Bild: Katharina Kausche/dpa/Archiv
Stollberg
Erzgebirger wegen Stalking-Vorwurf vor Gericht – Frau zeigte ihn aus Angst an
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

War es „nur“ eine als aufdringlich empfundene Kontaktaufnahme – oder schon strafbares Stalking? Um diese Frage ging es diese Woche vor dem Amtsgericht Stollberg. Ein Mann hatte einer Frau monatelang unerwünschte Liebesavancen gemacht.

Von „Angst“ sprach die heute 22-jährige Frau, die ihr der rund doppelt so alte Mann eingeflößt habe. Im Frühjahr des vergangenen Jahres habe es an einem Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an ihrer Wohnungstür geläutet. Aus Furcht habe sie nicht geöffnet. „Ich ging davon aus, dass er es war – wer sollte sonst sonntags so früh bei mir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
3 min.
Amtsgericht Chemnitz: Wo geht Konfliktklärung in Nachstellung über?
Das Amtsgericht befasste sich mit dem Widerspruch gegen einen Strafbefehl.
Ein früherer Chemnitzer hat, nachdem ihn die Partnerin vor die Tür gesetzt hat, sie mehr als ein Jahr lang belästigt. Sein Widerspruch gegen den Strafbefehl wurde vor dem Amtsgericht verhandelt.
Jens Kassner
17:13 Uhr
3 min.
Karlspreis für Draghi - "Großes für Europa geleistet"
Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet (Archivbild).
Als damaliger EZB-Chef rettete Mario Draghi einst "im Alleingang" den Euro. Sein "Whatever it takes" könnte jetzt aber auch das aktuelle Leitmotto einer von Gegnern bedrängten EU sein.
07.01.2026
2 min.
Konto als Drehscheibe für Internetbetrug? Amtsgericht Stollberg erlässt Strafbefehl gegen Rentner
Vor dem Amtsgericht ging es um die fragwürdigen Aktivitäten eines Rentners.
Vor dem Stollberger Amtsgericht ging es um Internetbetrug, rund 12.100 Euro und Geldwäsche. Ein der Mithilfe Beschuldigter machte sich rar, dennoch gab es eine Entscheidung.
Katrin Hofmann
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
17:12 Uhr
3 min.
Grüne-Jugend-Chef beschimpft Söder - CSU fordert Rücktritt
Der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga sorgt mit einer Beschimpfung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für Rücktrittsforderungen aus der CSU. (Archivbild)
In einem Social-Media-Video rappt Luis Bobga - mit beleidigender Wortwahl gegen den bayerischen Ministerpräsidenten. Die CSU reagiert empört.
Mehr Artikel