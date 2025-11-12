„Es tut sich einfach nichts“: Schulleiter aus dem Erzgebirge richtet Hilferuf nach Dresden

Die Turley-Oberschule in Oelsnitz freut sich über das Startchancen-Programm. Doch die dringend benötigten Schulassistenten fehlen noch immer. Warum verzögert sich die Verstärkung?

Das Startchancen-Programm findet Kay Hertel prima. Eigentlich. Das Positive: Die Turley-Oberschule in Oelsnitz, die der 51-Jährige leitet, wurde als eine von rund 4000 Brennpunkt-Schulen deutschlandweit dafür ausgewählt. Für sie stellt der Bund über zehn Jahre zehn Milliarden zur Verfügung, für Bauliches, Fortbildung, zusätzliche Leute....