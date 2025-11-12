Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Es tut sich einfach nichts“: Schulleiter aus dem Erzgebirge richtet Hilferuf nach Dresden

Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz.
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz. Bild: Michael Urbach
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz.
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz. Bild: Michael Urbach
Stollberg
„Es tut sich einfach nichts“: Schulleiter aus dem Erzgebirge richtet Hilferuf nach Dresden
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Turley-Oberschule in Oelsnitz freut sich über das Startchancen-Programm. Doch die dringend benötigten Schulassistenten fehlen noch immer. Warum verzögert sich die Verstärkung?

Das Startchancen-Programm findet Kay Hertel prima. Eigentlich. Das Positive: Die Turley-Oberschule in Oelsnitz, die der 51-Jährige leitet, wurde als eine von rund 4000 Brennpunkt-Schulen deutschlandweit dafür ausgewählt. Für sie stellt der Bund über zehn Jahre zehn Milliarden zur Verfügung, für Bauliches, Fortbildung, zusätzliche Leute....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
3 min.
„Es geht um eine absolut reale Gefahr“ - Schulen holen Revolution Train nach Stollberg
Der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ besucht erstmals Stollberg.
Der Anti-Drogen-Zug kommt Ende August erstmals nach Stollberg. Nicht nur Schüler können ihn besuchen. Andernorts im Erzgebirge hat man mit dem Projekt bereits Erfahrungen gesammelt.
Michael Urbach
02.09.2025
4 min.
Erzgebirge: Schülerin sagt Kultusminister, wo es klemmt
Sanya Hoffmann ist bisher Schülersprecherin an der Turley-Oberschule gewesen. Weil in diesem Schuljahr die Prüfungen anstehen, übt sie das Amt nun nicht mehr aus.
Seine Schultour hat Conrad Clemens nach Oelsnitz geführt. Getroffen hat er dabei auch Sanya Hoffmann. Die 15-Jährige erklärte Sorgen, die Schüler plagen. Ein Lehrer brachte den Minister zum Staunen.
Michael Urbach
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel