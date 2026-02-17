Fast wie Google-Maps vom 16. Jahrhundert: 29-Jähriger fügt älteste Karten vom Erzgebirge zusammen

Michel Hilberts Projekt ist eine Reise in die Vergangenheit. Auf seiner Internetseite kann man schauen, wie das Erzgebirge vor 450 Jahren besiedelt war. Und nicht nur das. Doch noch ist viel zu tun.

Zeitreisen sind möglich. Zum Beispiel, wer Michel Hilbert über die Schulter schaut. Auf seiner Internetseite fergunna.de sind große Teile vom Erzgebirge als Karte zu sehen, wie es vor etwa 450 Jahren von oben ausgesehen hat: Städtchen, Dörfer, Häuser, Kirchen, Wege, Straßen, Wälder. Mit Federkiel gezeichnet. Wie Google Maps aus dem 16.