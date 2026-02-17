MENÜ
  • Fast wie Google-Maps vom 16. Jahrhundert: 29-Jähriger fügt älteste Karten vom Erzgebirge zusammen

Michel Hilbert aus Thalheim zuhause am Rechner. Dort fügt er neu gefundene Karten aus dem 16. Jahrhundert zusammen und legt sie auf moderne Karten.
Michel Hilbert aus Thalheim zuhause am Rechner. Dort fügt er neu gefundene Karten aus dem 16. Jahrhundert zusammen und legt sie auf moderne Karten. Bild: Ralf Wendland
Der Eingang zur Internetseite von Michel Hilbert. Sein Projekt inklusive Internetseite heißt Fergunna.de. „Das ist die älteste Bezeichnung des Erzgebirges, passt also perfekt“, sagt Michel Hilbert.
Der Eingang zur Internetseite von Michel Hilbert. Sein Projekt inklusive Internetseite heißt Fergunna.de. „Das ist die älteste Bezeichnung des Erzgebirges, passt also perfekt“, sagt Michel Hilbert. Bild: Michel Hilbert
Ein Detail als Beispiel: Teile des Eisenwegs auf einer Karte des 16. Jahrhunderts - die Michel Hilbert in eine moderne Internetkarte einbettet.
Ein Detail als Beispiel: Teile des Eisenwegs auf einer Karte des 16. Jahrhunderts - die Michel Hilbert in eine moderne Internetkarte einbettet. Bild: Michel Hilbert
Eine Karte aus dem 16. Jahrhundert von Stollberg. Gut zu sehen ist das Schloss – und der Wald, freilich ohne Talsperre.
Eine Karte aus dem 16. Jahrhundert von Stollberg. Gut zu sehen ist das Schloss – und der Wald, freilich ohne Talsperre. Bild: Michel Hilbert
Michel Hilbert sucht auch in vielen alten Büchern, um Informationen zu bekommen. Hier sind es alte Bilder, wie die Jagd von Kurfürst August abgelaufen ist.
Michel Hilbert sucht auch in vielen alten Büchern, um Informationen zu bekommen. Hier sind es alte Bilder, wie die Jagd von Kurfürst August abgelaufen ist. Bild: Ralf Wendland
Hier scannt Michel Hilbert die Karten für seine Arbeit: im Staatsarchiv Dresden.
Hier scannt Michel Hilbert die Karten für seine Arbeit: im Staatsarchiv Dresden. Bild: Michel Hilbert
Stollberg
Fast wie Google-Maps vom 16. Jahrhundert: 29-Jähriger fügt älteste Karten vom Erzgebirge zusammen
Redakteur
Von Jan Oechsner
Michel Hilberts Projekt ist eine Reise in die Vergangenheit. Auf seiner Internetseite kann man schauen, wie das Erzgebirge vor 450 Jahren besiedelt war. Und nicht nur das. Doch noch ist viel zu tun.

Zeitreisen sind möglich. Zum Beispiel, wer Michel Hilbert über die Schulter schaut. Auf seiner Internetseite fergunna.de sind große Teile vom Erzgebirge als Karte zu sehen, wie es vor etwa 450 Jahren von oben ausgesehen hat: Städtchen, Dörfer, Häuser, Kirchen, Wege, Straßen, Wälder. Mit Federkiel gezeichnet. Wie Google Maps aus dem 16....
