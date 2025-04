Fensterläden bis Kreuzfahrtschiffe: Kleine Firma aus dem Erzgebirge mischt fast überall heimlich mit

Beschichtungen gegen Rost oder einfach Farbenfreude für das Auge: Die Wobek-Gruppe aus Stollberg beschichtet Oberflächen aller Art. Zu den Kunden zählen große Reedereien und sogar die BBC. Ein Ortsbesuch.

Es ist halt ein Gewerbegebiet. Viel Asphalt, Kaufland schräg gegenüber - die Autobahn um die Ecke. Wer an der Auer Straße 17 in Stollberg steht, denkt nicht an Kreuzfahrtschiffe. Etwa an die „Quantum of the Seas“, bei Indienststellung drittgrößtes Kreuzfahrtschiff der Welt. Baukosten: Fast eine Milliarde Euro. 387 Meter lang. Für 4900...