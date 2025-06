Festumzug als krönender Abschluss

Ein großer Festumzug, bestehend aus 41 Bildern, hat dem zehntägigen Festgeschehen anlässlich 100 Jahre Stadtrecht Thalheim die Krone aufgesetzt und tausende Besucher begeistert.

