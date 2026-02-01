MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Finale im Weihnachtsland: Bergstadt im Erzgebirge lädt Montag zu großer Lichtmess-Feier – Das ist geplant

Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Stollberg
Finale im Weihnachtsland: Bergstadt im Erzgebirge lädt Montag zu großer Lichtmess-Feier – Das ist geplant
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Das Weihnachtsland Erzgebirge – am 2. Februar ist damit vorerst Schluss. Denn dann endet die Weihnachtszeit in der Region endgültig. Die Stadt Zwönitz macht daraus schon seit vielen Jahren ein großes Fest, das zahlreiche Menschen aus nah und fern anzieht. So auch dieses Jahr. Die „Freie Presse“ erklärt, was wann im Zentrum geplant ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
4 min.
„Das wird ein Highlight“: Neben bekannter Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge entsteht Hängebrücke
Diese Skizze zeigt, wie die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen könnte.
Die historische Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz wird nicht zum Radweg. Stattdessen soll nebenan ein Neubau entstehen. Ende Februar könnte das Projekt starten. Doch Eisenbahnfans sind davon nicht begeistert.
Irmela Hennig
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
3 min.
Ort im Erzgebirge plant Lichtmess-Premiere – Wo im Raum Aue und Schwarzenberg am Montag noch gefeiert wird
Zu Lichtmess am Montag gehen auch die letzten Schwibbögen im Erzgebirge aus.
Das Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar wird vielerorts besonders gefeiert. Welche Veranstaltungen sind in der Region Aue und Schwarzenberg geplant? „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
unseren Redakteuren
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
Mehr Artikel