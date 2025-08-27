Fitnesskette eröffnet bereits zehntes Studio: Wo im Erzgebirge bald in ehemaliger Bankfiliale trainiert wird

Stollberg
Die Fitnesskette Kraftwerk 24 eröffnet im Paletti-Park ihr zehntes Studio. Das Konzept der „Smart Gyms“ setzt auf Selbstständigkeit und flexible Öffnungszeiten. Was hat es mit diesem Trend auf sich?
Die Fitnesscenter-Kette Kraftwerk 24 expandiert weiter. Im Lugauer Paletti-Park eröffnen die Erzgebirger am 1. September ihr zehntes Studio. Für das Einkaufszentrum und die Betreiber nach eigener Aussage ein Glücksfall.
