Fitnesskette eröffnet bereits zehntes Studio: Wo im Erzgebirge bald in ehemaliger Bankfiliale trainiert wird

Die Fitnesskette Kraftwerk 24 eröffnet im Paletti-Park ihr zehntes Studio. Das Konzept der „Smart Gyms“ setzt auf Selbstständigkeit und flexible Öffnungszeiten. Was hat es mit diesem Trend auf sich?

Die Fitnesscenter-Kette Kraftwerk 24 expandiert weiter. Im Lugauer Paletti-Park eröffnen die Erzgebirger am 1. September ihr zehntes Studio. Für das Einkaufszentrum und die Betreiber nach eigener Aussage ein Glücksfall.