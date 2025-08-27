Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Fitnesskette eröffnet bereits zehntes Studio: Wo im Erzgebirge bald in ehemaliger Bankfiliale trainiert wird

Schlüsselübergabe im Paletti-Park (von rechts): Geschäftsführer Jens Haubold, Kraftwerk-24-Geschäftsführer Nico Merbach und Centermanagerin Mandy Schalek-Richter.
Schlüsselübergabe im Paletti-Park (von rechts): Geschäftsführer Jens Haubold, Kraftwerk-24-Geschäftsführer Nico Merbach und Centermanagerin Mandy Schalek-Richter. Bild: Niko Mutschmann
Schlüsselübergabe im Paletti-Park (von rechts): Geschäftsführer Jens Haubold, Kraftwerk-24-Geschäftsführer Nico Merbach und Centermanagerin Mandy Schalek-Richter.
Schlüsselübergabe im Paletti-Park (von rechts): Geschäftsführer Jens Haubold, Kraftwerk-24-Geschäftsführer Nico Merbach und Centermanagerin Mandy Schalek-Richter. Bild: Niko Mutschmann
Stollberg
Fitnesskette eröffnet bereits zehntes Studio: Wo im Erzgebirge bald in ehemaliger Bankfiliale trainiert wird
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fitnesskette Kraftwerk 24 eröffnet im Paletti-Park ihr zehntes Studio. Das Konzept der „Smart Gyms“ setzt auf Selbstständigkeit und flexible Öffnungszeiten. Was hat es mit diesem Trend auf sich?

Die Fitnesscenter-Kette Kraftwerk 24 expandiert weiter. Im Lugauer Paletti-Park eröffnen die Erzgebirger am 1. September ihr zehntes Studio. Für das Einkaufszentrum und die Betreiber nach eigener Aussage ein Glücksfall.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
17.07.2025
2 min.
Neues Fitnessstudio für Paletti-Park in Lugau – „Kraftwerk 24“ eröffnet zehnten Standort
Demnächst eröffnet auch in Lugau ein solches Trainingscenter von „Kraftwerk 24“.
Ein neues Studio der Fitnesskette „Kraftwerk 24“ steht in Lugau in den Startlöchern. Trainiert werden kann dort rund um die Uhr. „Freie Presse“ hat den Starttermin in Erfahrung gebracht.
Katrin Hofmann
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
04.08.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel