Freude im Schlamm: Auerbachs Spendenlauf übertrifft Erwartungen

Mit großer Freude stürzten sich viele Menschen am Sonntag in Auerbach in ein Becken voller Schlamm. Was nach Spaß klingt, hatte dennoch einen sehr sozialen Charakter.

Die Waschmaschinen in Auerbach haben am Sonntagabend vermutlich Höchstleistungen erbracht. Genau wie die Sportler, die am Nachmittag dafür Sorge getragen haben, dass die Waschmaschinen etwas zu tun hatten. Dabei gab es für die Waschmaschinen einer Gruppe besonders viel zu tun.