Frühere Werkssiedlung im Erzgebirge im Wandel: Beim millionenschweren Projekt „Büchert72“ entsteht moderner Wohnraum in historischer Architektur

In dieser Woche wird noch emsig an und in den Häusern Wirkerstraße 15 bis 23 (im Bild vorn) gearbeitet. Wenn zwei der künftigen Eigentumswohnungen am Samstag von 10 bis 14 Uhr für Besucher offen stehen, soll auch die Fassade fertig sein. Im hinteren Bereich der Straße werden im Bauabschnitt 2 gerade die Medienleitungen verlegt. Foto: Georg Dostmann