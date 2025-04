Frühjahrsputz in Tierheim im Erzgebirge – Helfende Hände gesucht

Das Tierheim Stollberg ruft am Wochenende zum Arbeitseinsatz im Frühjahr auf. Spontane Helfer sind willkommen.

Der Winter ist vorbei, der Frühling zieht ein – und mit ihm steht vielerorts der alljährliche Subbotnik an. Am Samstag ruft das Tierheim „Waldfrieden“ in Stollberg, am Waldfrieden 1, zum jährlichen gemeinsamen Arbeitseinsatz. Von 9 bis 13 Uhr sind freiwillige Helfer – auch ganz spontane Mithelfer – eingeladen, das Gelände gemeinsam...