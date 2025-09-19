Gantner Instruments in Zwönitz erweitert Produktion für den Weltmarkt: „Wir sprechen hier zwölf Sprachen“

Photovoltaik-Anlagen in Litauen, Elektrifizierung in Angola: Auf der ganzen Welt sind elektronische Bauteile aus Zwönitz im Einsatz. Eine Millioneninvestition soll noch mehr Wachstum bringen.

Im Gewerbegebiet von Zwönitz wehen fünf Flaggen: Eine schwarz-orange mit dem Firmennamen: Gantner, eigentlich Gantner Instruments Environment Solutions. Dann die Fahne des FC Erzgebirge Aue, außerdem Schlägel und Eisen in bunt, die sächsische Flagge, und zum Schluss die Europaflagge. „Wir sprechen hier zwölf Sprachen", sagt Jörg Scholz.