Gantner Instruments in Zwönitz erweitert Produktion für den Weltmarkt: „Wir sprechen hier zwölf Sprachen“

Stollberg
Photovoltaik-Anlagen in Litauen, Elektrifizierung in Angola: Auf der ganzen Welt sind elektronische Bauteile aus Zwönitz im Einsatz. Eine Millioneninvestition soll noch mehr Wachstum bringen.
Im Gewerbegebiet von Zwönitz wehen fünf Flaggen: Eine schwarz-orange mit dem Firmennamen: Gantner, eigentlich Gantner Instruments Environment Solutions. Dann die Fahne des FC Erzgebirge Aue, außerdem Schlägel und Eisen in bunt, die sächsische Flagge, und zum Schluss die Europaflagge. „Wir sprechen hier zwölf Sprachen“, sagt Jörg Scholz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.