Gegen den Leerstand: Arztpraxis in Hohndorf steht vor alternativer Neuvermietung

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohndorf wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Ein Arzt allerdings soll in die Praxis anders als ursprünglich geplant nicht mehr einziehen.

Bereits seit 2024 stand die sanierte Arztpraxis an der Hauptstraße 50 in Hohndorf leer. Seitdem suchte die Gemeinde händeringend unter anderem per Annoncen einen Mieter. Gehofft hatten die Hohndorfer auf einen Facharzt zur Ergänzung der allgemeinmedizinischen und internistischen Versorgung durch die nebenan praktizierende Ärztin. Bereits seit 2024 stand die sanierte Arztpraxis an der Hauptstraße 50 in Hohndorf leer. Seitdem suchte die Gemeinde händeringend unter anderem per Annoncen einen Mieter. Gehofft hatten die Hohndorfer auf einen Facharzt zur Ergänzung der allgemeinmedizinischen und internistischen Versorgung durch die nebenan praktizierende Ärztin.