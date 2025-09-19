Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick von der Hauptstraße in Hohndorf auf das zu vermietende Erdgeschoss.
Blick von der Hauptstraße in Hohndorf auf das zu vermietende Erdgeschoss. Bild: Katrin Hofmann/Archiv
Stollberg
Gegen den Leerstand: Arztpraxis in Hohndorf steht vor alternativer Neuvermietung
Redakteur
Von Katrin Hofmann
In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohndorf wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Ein Arzt allerdings soll in die Praxis anders als ursprünglich geplant nicht mehr einziehen.

Bereits seit 2024 stand die sanierte Arztpraxis an der Hauptstraße 50 in Hohndorf leer. Seitdem suchte die Gemeinde händeringend unter anderem per Annoncen einen Mieter. Gehofft hatten die Hohndorfer auf einen Facharzt zur Ergänzung der allgemeinmedizinischen und internistischen Versorgung durch die nebenan praktizierende Ärztin.
