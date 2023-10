Geplante Windkraftanlage bei Zwönitz: Das sind die wichtigsten Antworten auf wesentliche Fragen

Bis zu neun Windräder könnten am Autobahnzubringer nach Stollberg gebaut werden. Die Pläne wurden bei einer Bürgerversammlung in der Bergstadt vorgestellt. Dabei gab es auch Kritik.

Während einer Einwohnerversammlung sind am Donnerstag in Zwönitz die Pläne für eine neue Windenergieanlage am Autobahnzubringer vorgestellt worden. Dabei ging es im voll besetzten Speisesaal der ehemaligen Schuhfabrik teilweise sehr stürmisch zu. Das sind die wichtigsten Antworten auf wesentliche Fragen: