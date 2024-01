Griechisches Restaurant im Lugauer Paletti-Park schließt – Indisches Lokal zieht ein

Anstatt griechisch-mediterraner Küche werden im Paletti-Park bald indische Speisen kredenzt. Warum die Betreiber des Restaurants „Maria’s“ aufgehört haben und was der neue Mieter in der Küche zaubern will.

„Authentische indische Gerichte" verspricht Vinod Kumar. Der ursprünglich aus Nordindien stammende Mann eröffnet im Februar im Paletti-Park Lugau das Restaurant „Namaste". Dort, wo bis Jahresende im „Maria's" griechisch-mediterrane Küche serviert worden ist, wird es demnächst indische Gerichte geben.