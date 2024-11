Immer wieder Debatte im Erzgebirge um die Frage: Wann wird der Schwibbogen angeschaltet?

Alle Jahre wieder gibt es im Erzgebirge Streit um die Frage: Licht an, aber wann? In Zwönitz hat man als Antwort darauf eine besondere Tradition gefunden. Für den Stadtchef ist jedoch nicht das Wann, sondern das Wie entscheidend.

Vermutlich nirgendwo in Deutschland wird Weihnachten so intensiv, traditionell und lichterreich begangen wie im Erzgebirge. Nicht umsonst wird die hiesige Region auch das Weihnachtsland genannt. Während in den Supermärkten schon im Spätsommer Lebkuchen und Spekulatius verkauft werden, beginnt die Adventszeit im Erzgebirge erst nach dem...