MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „In aller Freundschaft“-Star: TV-Arzt tauscht weißen Kittel im Erzgebirge gegen Gitarre

Thomas Rühmann und seine Band haben das Publikum in Stollberg begeistert.
Thomas Rühmann und seine Band haben das Publikum in Stollberg begeistert. Bild: Ralf Wendland
Barbara Börner aus Gelenau hat sich auf die CD ein Autogramm geben lassen.
Barbara Börner aus Gelenau hat sich auf die CD ein Autogramm geben lassen. Bild: Ralf Wendland
Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann (l.) hat in Stollberg einige Autogramme geschrieben – rechts Doreen Barth aus Neukirchen.
Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann (l.) hat in Stollberg einige Autogramme geschrieben – rechts Doreen Barth aus Neukirchen. Bild: Ralf Wendland
Thomas Rühmann und seine Band haben das Publikum in Stollberg begeistert.
Thomas Rühmann und seine Band haben das Publikum in Stollberg begeistert. Bild: Ralf Wendland
Barbara Börner aus Gelenau hat sich auf die CD ein Autogramm geben lassen.
Barbara Börner aus Gelenau hat sich auf die CD ein Autogramm geben lassen. Bild: Ralf Wendland
Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann (l.) hat in Stollberg einige Autogramme geschrieben – rechts Doreen Barth aus Neukirchen.
Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann (l.) hat in Stollberg einige Autogramme geschrieben – rechts Doreen Barth aus Neukirchen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„In aller Freundschaft“-Star: TV-Arzt tauscht weißen Kittel im Erzgebirge gegen Gitarre
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der bekannte Schauspieler Thomas Rühmann stand am Wochenende im Stollberger Bürgergarten mit seiner Band auf der Bühne. Beim Publikum kam der Auftritt gut an.

Millionen Zuschauer kennen ihn als Dr. Heilmann aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Doch am Sonntag tauschte Thomas Rühmann den weißen Kittel gegen die Gitarre und das TV-Set gegen die Bühne im Bürgergarten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18:00 Uhr
3 min.
Das Wochenende im Raum Stollberg: Ü-30-Party, Winterdorf, Thomas Rühmann mit Band, Kleintierschau
Thomas Rühmann, bekannt auch aus der TV-Serie „In aller Freundschaft - Sachsenklinik“, tritt mit seiner Band in Stollberg auf.
Das Auerbacher Rodelfest fällt zwar wettbedingt aus, doch zahlreiche andere Events locken nach draußen. Neben Party, Kunst und Markttreiben stehen unter anderem Knutfeste auf dem Programm.
Katrin Hofmann, Thomas Mehlhorn
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13.01.2026
4 min.
„Werden unser Land von unten heraus wieder groß machen“ – OB überrascht bei Neujahrsempfang im Erzgebirge mit Ankündigung
Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt sprach zum Neujahrsempfang vor rund 200 Gästen.
Marcel Schmidt lud Vertreter der Stadtgesellschaft zum Neujahrsempfang in den Bürgergarten. Während das Buffet sparsamer ausfiel, schöpfte Stollbergs OB verbal aus dem Vollen. Und er kündigte den Start eines lange erhofften Vorhabens an.
Michael Urbach
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel