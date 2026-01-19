„In aller Freundschaft“-Star: TV-Arzt tauscht weißen Kittel im Erzgebirge gegen Gitarre

Der bekannte Schauspieler Thomas Rühmann stand am Wochenende im Stollberger Bürgergarten mit seiner Band auf der Bühne. Beim Publikum kam der Auftritt gut an.

Millionen Zuschauer kennen ihn als Dr. Heilmann aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft". Doch am Sonntag tauschte Thomas Rühmann den weißen Kittel gegen die Gitarre und das TV-Set gegen die Bühne im Bürgergarten.