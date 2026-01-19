„In aller Freundschaft“-Star: TV-Arzt tauscht weißen Kittel im Erzgebirge gegen Gitarre

Stollberg
Der bekannte Schauspieler Thomas Rühmann stand am Wochenende im Stollberger Bürgergarten mit seiner Band auf der Bühne. Beim Publikum kam der Auftritt gut an.
Millionen Zuschauer kennen ihn als Dr. Heilmann aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Doch am Sonntag tauschte Thomas Rühmann den weißen Kittel gegen die Gitarre und das TV-Set gegen die Bühne im Bürgergarten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.