Kirche als Mehrzweckraum? Dieses Gotteshaus im Erzgebirge soll Vorbild für Sachsen werden

Weniger Gläubige, zu viele Kirchen: In Niederzwönitz soll die St. Johanniskirche so umgebaut werden, damit sie für die Zukunft fit ist. Welche Ideen gibt es?

In Sachsen schrumpfen die Kirchengemeinden, vielen Gotteshäusern droht der Leerstand. Doch die Gemeinde in Niederzwönitz will ihre St. Johanniskirche erhalten – mit einem innovativen Konzept, das sachsenweit Schule machen könnte.