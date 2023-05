Konzept für neuen Hort in Burkhardtsdorf erstellt: Pädagogen arbeiten mit offener Werkstatt

Die Kinder im neuen Hort in Burkhardtsdorf - dieser wird nach mehreren Verzögerungen nun am 1. Juni öffnen - sollen mit einem speziellen Konzept betreut werden: Dabei handelt es sich laut Gemeinde um eine offene Werkstattpädagogik. "Grundlage sind die Leitgedanken offener Arbeit. Diese besagen, keinen auszusondern, also inklusiv zu arbeiten....