Kritik an Aus für Gedenkstätten-Leiterin in Stollberg – Ringen um neue Struktur in Hoheneck nimmt Fahrt auf

Stollberg
Der Abschied von Mareike Schönle-Jennrich als Gedenkstättenleiterin in Hoheneck sorgt für Unmut in der Stadt. Eine Fraktion bemängelt die Entscheidung und sieht die Entwicklung gefährdet. Wie wird die Stiftung Sächsische Gedenkstätten reagieren?
Nach dem Aus für Mareike Schönle-Jennrich als Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck gibt es kritische Reaktionen aus der Stadt. Man reagiere mit Enttäuschung, heißt es in einer Stellungnahme der Ratsfraktion und Wählervereinigung Team SO. Die Entscheidung sei „nur schwer nachvollziehbar“.
