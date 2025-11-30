Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Kritiker von Karl Stülpner aus dem Erzgebirge: Biografie über Volkshelden als Buch veröffentlicht

Der Gornsdorfer Stülpner-Forscher Steffen Scholtz in seinem Büro.
Der Gornsdorfer Stülpner-Forscher Steffen Scholtz in seinem Büro. Bild: Jan Oechsner
Der Gornsdorfer Stülpner-Forscher Steffen Scholtz in seinem Büro.
Der Gornsdorfer Stülpner-Forscher Steffen Scholtz in seinem Büro. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Kritiker von Karl Stülpner aus dem Erzgebirge: Biografie über Volkshelden als Buch veröffentlicht
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steffen Scholtz aus Gornsdorf hat 18 Jahre recherchiert, dafür auch den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung erhalten. Nun wurde das Manuskript auf 500 Buchseiten veröffentlicht.

18 Jahre hat der Gornsdorfer Steffen Scholtz recherchiert - jetzt sind seine Aufsehen erregenden Forschungen zum erzgebirgischen Volkshelden Karl Stülpner in einem 472-seitigen Buch erschienen. In der „Freien Presse“ hat Scholtz seine Ermittlungen einmal so zusammengefasst: „Der historische Karl Stülpner ist als Mensch gescheitert. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
25.11.2025
5 min.
Schandfleck-Haus im Erzgebirge: 85-jähriger Thalheimer erzählt seine Geschichte - von Träumen, Tragik, Hoffnung
 6 Bilder
Karl-Heinz Einenkel hat für immer sein Haus aufgegeben - als Schandfleck in Thalheim wird es nun bald verschwinden.
Das alte Haus von Karl-Heinz Einenkel wurde zum optischen Ärgernis in Thalheim - nun soll es bald weg. Doch was sagt der einstige Besitzer? Er erzählt seine Lebensgeschichte - voller Höhen und Tiefen.
Jan Oechsner
04.11.2025
2 min.
Sächsischer Bürgerpreis für 99-jährigen Erzgebirger
Der 99-jährige Herbert Uhlig aus Gornsdorf hat den Sächsischen Bürgerpreis bekommen.
Manche nennen ihn das lebende Lexikon: Herbert Uhlig aus Gornsdorf wurde jüngst in der Frauenkirche mit dem Sächsischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Doch warum?
Jan Oechsner
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel