  • Letzte Klappe wasserdicht verriegelt: 40 Millionen Euro teures Flutschutz-Projekt im Erzgebirge fertig - mit Verspätung

Eckehard Bielitz, Geschäftsführer Landestalsperrenverwaltung (LTV); Burkhardtsdorfs Bürgermeister Jörg Spiller, Frank Hunger (LTV) und Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
Eckehard Bielitz, Geschäftsführer Landestalsperrenverwaltung (LTV); Burkhardtsdorfs Bürgermeister Jörg Spiller, Frank Hunger (LTV) und Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Bild: N. Mutschmann
Ein Luftbild von der Baustelle für den Hochwasserschutz in Burkhardtsdorf.
Ein Luftbild von der Baustelle für den Hochwasserschutz in Burkhardtsdorf. Bild: Frank Vogel
Fertig: Auf 3,3 Kilometer wurde die Zwönitz in Burkhardtsdorf in ein gemauertes Bett gefasst.
Fertig: Auf 3,3 Kilometer wurde die Zwönitz in Burkhardtsdorf in ein gemauertes Bett gefasst. Bild: Niko Mutschmann
Viele Häuser von Anliegern in Burkhardtsdorf stehen direkt an der Zwönitz.
Viele Häuser von Anliegern in Burkhardtsdorf stehen direkt an der Zwönitz. Bild: Frank Vogel
Matthias Schubert von der Gemeinde Burkardtsdorf im neuen Zentrallager, einem Teil des 40 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes im Ort: Dort gibt es vor allem Notstromaggregate, Lampengestelle, Absperrmaterial, Pumpen, Kabeltrommeln.
Matthias Schubert von der Gemeinde Burkardtsdorf im neuen Zentrallager, einem Teil des 40 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes im Ort: Dort gibt es vor allem Notstromaggregate, Lampengestelle, Absperrmaterial, Pumpen, Kabeltrommeln. Bild: Niko Mutschmann
Hier können die Schläuche der Pumpen angeschlossen werden, um bei einer Überflutung das Wasser wieder in die Zwönitz zu leiten.
Hier können die Schläuche der Pumpen angeschlossen werden, um bei einer Überflutung das Wasser wieder in die Zwönitz zu leiten. Bild: Niko Mutschmann
Stollberg
Letzte Klappe wasserdicht verriegelt: 40 Millionen Euro teures Flutschutz-Projekt im Erzgebirge fertig - mit Verspätung
Von Jan Oechsner
In Burkhardtsdorf wurde die Zwönitz für 40 Millionen Euro auf 3,3 Kilometern in Mauern gezwängt. Die Kernfrage: Warum ist die Hochwasserschutz-Maßnahme sieben Jahre später als geplant fertig?

Null bedeutet: total unglücklich. Zehn bedeutet: große Freude. Elke Walther ruft: „Ich nehme eine 100. Ich bin so unendlich froh, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss.“ Die Frau lacht, betreibt ein Schreibwarengeschäft an der Unteren Hauptstraße in Burkhardtsdorf. Sie ist schon zweimal bei Hochwasserkatastrophen, als die Zwönitz...
