Letzte Klappe wasserdicht verriegelt: 40 Millionen Euro teures Flutschutz-Projekt im Erzgebirge fertig - mit Verspätung

In Burkhardtsdorf wurde die Zwönitz für 40 Millionen Euro auf 3,3 Kilometern in Mauern gezwängt. Die Kernfrage: Warum ist die Hochwasserschutz-Maßnahme sieben Jahre später als geplant fertig?

Null bedeutet: total unglücklich. Zehn bedeutet: große Freude. Elke Walther ruft: „Ich nehme eine 100. Ich bin so unendlich froh, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss.“ Die Frau lacht, betreibt ein Schreibwarengeschäft an der Unteren Hauptstraße in Burkhardtsdorf. Sie ist schon zweimal bei Hochwasserkatastrophen, als die Zwönitz...