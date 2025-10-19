Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lost Place im Erzgebirge als Besuchermagnet: In altem Bad glüht für einen Abend der Beton

Das alte Erzgebirgsbad in Thalheim hat sich am Wochenende in ein Festivalgelände verwandelt.
Das alte Erzgebirgsbad in Thalheim hat sich am Wochenende in ein Festivalgelände verwandelt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Das alte Erzgebirgsbad in Thalheim hat sich am Wochenende in ein Festivalgelände verwandelt.
Das alte Erzgebirgsbad in Thalheim hat sich am Wochenende in ein Festivalgelände verwandelt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Stollberg
Lost Place im Erzgebirge als Besuchermagnet: In altem Bad glüht für einen Abend der Beton
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lost Place erwacht für einen Tag: Im sonst leerstehenden Erzgebirgsbad in Thalheim ist am Wochenende nicht nur beeindruckende Artistik geboten worden. Bei einem abendlichen Rave gab es Tränen: Für ein Kind der Stadt ging ein Jugendtraum in Erfüllung.

Das Lichtspiel im alten Erzgebirgsbad in Thalheim suggeriert, dass sich Wasser im großen Becken befindet. Doch es ist nur eine geschickte Illusion. Das Bad fristet seit Jahren ein trauriges Dasein. Der Zahn der Zeit nagt an ihm. Doch am Samstag ist es zumindest für einen Abend zu einem Besuchermagneten geworden. Ein Festival im Rahmen der...
