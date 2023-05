Lugauer Weltenbummler spricht über Frankreich

Der Lugauer Lothar Seidel wird am Donnerstag in Oelsnitz über eine vierwöchige Autorundreise durch Nordfrankreich berichten. Das erste Ziel im Sommer 2022 war Paris mit dem Eiffelturm und Schloss Versailles. Im Anschluss ein Geheimtipp, so Seidel. "Wir fuhren in Richtung Süden nach Guadelon. Dort befindet sich im Wald in einem Steinbruch eine...