Maschinenbauer Dürr baut Stellen ab: Ist der Standort in Stollberg betroffen?

Dürr streicht 500 Stellen, um jährlich 50 Millionen Euro einzusparen. Gibt es Auswirkungen auf den Standort Stollberg?

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr teilt mit, bis Ende 2026 rund 500 Stellen in der Verwaltung abbauen zu wollen. So plane man in Zukunft jährlich rund 50 Millionen Euro zu sparen. Laut Unternehmen blieb die Nachfrage zuletzt hinter den Erwartungen zurück.