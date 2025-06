Motorrad prallt auf S 283 frontal gegen einen Baum

Der Fahrer des Motorrads zog sich bei dem Unfall in eine Linkskurve schwere Verletzungen zu.

Auf der Staatsstraße 283 zwischen dem Abzweig Grüna und Raum hat sich am Samstagmittag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei mitgeteilt hat, war ein 43-jähriger Motorradfahrer von der Bundestraße 169 kommend in Fahrtrichtung Raum unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor.