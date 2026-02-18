MENÜ
  • „Müssen jetzt die Arschbacken zusammenkneifen“: Bundesstraße im Erzgebirge anderthalb Jahre dicht

An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt.
An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt. Bild: Jan Oechsner
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95.
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95. Bild: Tilo Steiner/Kartenquelle: Openstreetmap-Mitwirkende
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz.
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
„Müssen jetzt die Arschbacken zusammenkneifen“: Bundesstraße im Erzgebirge anderthalb Jahre dicht
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Täglich fahren 5000 Autos auf der B 95. Doch nicht mehr lange. Ab April soll erst am Harthauer Berg, danach bis Jahresende 2027 in Burkhardtsdorf die Bundesstraße 95 massiv saniert werden. Warum?

Die Autofahrer auf der Bundesstraße 95 brauchen schon bald für sehr lange Zeit sehr starke Nerven. Grund: Ab April dieses Jahres werden auf der Strecke zwischen Burkhardtsdorf und Chemnitz-Harthau nacheinander zwei große Baustellen für Vollsperrungen und Umleitungen sorgen. Der Bauzeitraum erstreckt sich nach jetziger Planung grob über 21...
