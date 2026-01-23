MENÜ
  • Museum im Erzgebirge ein Jahr nach Neueröffnung schon wieder dicht? Das war in der Kohlewelt los

Heiko Vieweger bei Wartungsarbeiten an der Schüttelrutsche. Bei der abwechslungsreichen Arbeit im Museum ist für den Haustechniker viel Improvisationsvermögen gefragt.
Heiko Vieweger bei Wartungsarbeiten an der Schüttelrutsche. Bei der abwechslungsreichen Arbeit im Museum ist für den Haustechniker viel Improvisationsvermögen gefragt. Bild: Georg Dostmann
Die Kohlewelt öffnet wieder am 27. Januar.
Die Kohlewelt öffnet wieder am 27. Januar. Bild: Georg Dostmann
Deborah Weise (l.) und Lea Ringel arbeiten den Sammlungsbestand auf - darunter Uniformmützen.
Deborah Weise (l.) und Lea Ringel arbeiten den Sammlungsbestand auf - darunter Uniformmützen. Bild: Michael Urbach
Knut Schreiber bei der Kontrolle der Schmierung der Dampffördermaschine. Diese hatte zuletzt durch seltsame Geräusche auf sich aufmerksam gemacht.
Knut Schreiber bei der Kontrolle der Schmierung der Dampffördermaschine. Diese hatte zuletzt durch seltsame Geräusche auf sich aufmerksam gemacht. Bild: Georg Dostmann
Museumsleiter Jan Färber und Jeannette Mauermann, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, nehmen den neuen Kaffeeautomaten in Betrieb.
Museumsleiter Jan Färber und Jeannette Mauermann, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, nehmen den neuen Kaffeeautomaten in Betrieb. Bild: Georg Dostmann
Heiko Vieweger bei Wartungsarbeiten an der Schüttelrutsche. Bei der abwechslungsreichen Arbeit im Museum ist für den Haustechniker viel Improvisationsvermögen gefragt.
Heiko Vieweger bei Wartungsarbeiten an der Schüttelrutsche. Bei der abwechslungsreichen Arbeit im Museum ist für den Haustechniker viel Improvisationsvermögen gefragt. Bild: Georg Dostmann
Die Kohlewelt öffnet wieder am 27. Januar.
Die Kohlewelt öffnet wieder am 27. Januar. Bild: Georg Dostmann
Deborah Weise (l.) und Lea Ringel arbeiten den Sammlungsbestand auf - darunter Uniformmützen.
Deborah Weise (l.) und Lea Ringel arbeiten den Sammlungsbestand auf - darunter Uniformmützen. Bild: Michael Urbach
Knut Schreiber bei der Kontrolle der Schmierung der Dampffördermaschine. Diese hatte zuletzt durch seltsame Geräusche auf sich aufmerksam gemacht.
Knut Schreiber bei der Kontrolle der Schmierung der Dampffördermaschine. Diese hatte zuletzt durch seltsame Geräusche auf sich aufmerksam gemacht. Bild: Georg Dostmann
Museumsleiter Jan Färber und Jeannette Mauermann, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, nehmen den neuen Kaffeeautomaten in Betrieb.
Museumsleiter Jan Färber und Jeannette Mauermann, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, nehmen den neuen Kaffeeautomaten in Betrieb. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Museum im Erzgebirge ein Jahr nach Neueröffnung schon wieder dicht? Das war in der Kohlewelt los
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die für 30 Millionen Euro sanierte Kohlewelt verzeichnet ein Rekordjahr. Doch mehr Gäste bedeuten mehr Belastung für die Technik. Während der Schließzeit konnte nicht nur ein Rätsel um die Dampfmaschine gelöst werden. Und: Für Besucher gibt es eine weitere gute Nachricht.

Im schummrigen Licht des Schaubergwerks liegt Werkzeug auf dem Boden, darunter ein Maulschlüssel, der Hobbyhandwerkern überdimensioniert erscheinen dürfte. Das, sagt Heiko Vieweger, Haustechniker in der Kohlewelt, „ist noch ein kleiner“. Drüben an der Dampfmaschine arbeite man mit deutlich größeren Kalibern.
