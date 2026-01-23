Museum im Erzgebirge ein Jahr nach Neueröffnung schon wieder dicht? Das war in der Kohlewelt los

Die für 30 Millionen Euro sanierte Kohlewelt verzeichnet ein Rekordjahr. Doch mehr Gäste bedeuten mehr Belastung für die Technik. Während der Schließzeit konnte nicht nur ein Rätsel um die Dampfmaschine gelöst werden. Und: Für Besucher gibt es eine weitere gute Nachricht.

Im schummrigen Licht des Schaubergwerks liegt Werkzeug auf dem Boden, darunter ein Maulschlüssel, der Hobbyhandwerkern überdimensioniert erscheinen dürfte. Das, sagt Heiko Vieweger, Haustechniker in der Kohlewelt, „ist noch ein kleiner". Drüben an der Dampfmaschine arbeite man mit deutlich größeren Kalibern.