Nach Brand in landwirtschaftlichem Betrieb im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen

Ein verbrannter Traktor, drei weitere brennende Fahrzeuge, eine Drohung an der Scheune: Polizei und Feuerwehr mussten deshalb in der Nacht zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Erzgebirge ausrücken. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Fahrzeuge eines landwirtschaftlichen Betrieb in Oelsnitz in Brand gesetzt. Auf einem Hof an der Oberen Hauptstraße wurden Fahrzeugscheiben eingeschlagen, eine Fassade besprüht und ein Traktor in Brand gesetzt. Dieser war zwischen einem Gülleanhänger und einem Sattelzug der Marke MAN abgestellt. Das...