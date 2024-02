Nach Brand in Landwirtschafts-Unternehmen in Oelsnitz: Das sagt der betroffene Bauer

Vier brennende Fahrzeuge, eine Drohung an der Scheune: Eventuell hat eine am Wochenende in einem Landwirtschaftsbetrieb im Erzgebirge begangene Tat etwas mit den Bauernprotesten zu tun. Carsten Schulze will sich nicht einschüchtern lassen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Oelsnitz verheerende Zerstörung angerichtet. Auf dem Gelände von Carsten Schulze an der Oberen Hauptstraße waren Fahrzeugscheiben eingeschlagen, eine Fassade mit einschüchternden Worten besprüht und ein Traktor in Brand gesetzt worden.