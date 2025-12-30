Nach Lkw-Unfall: A 72 zwischen Stollberg und Chemnitz gesperrt

Stollberg
Der Lkw kam am frühen Dienstagmorgen ins Schleudern. Der Anhänger des Fahrzeugs kippte um und blockierte die Autobahn.
Ein Unfall hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Chemnitz-Süd ereignet. Der Fahrer eines Lkw der Marke Mercedes war laut Polizei gegen 2.15 Uhr in Richtung Chemnitz unterwegs, als er in Höhe des Rastplatzes Neukirchner Wald mutmaßlich wegen Schneeglätte ins Schleudern kam. In der Folge...
