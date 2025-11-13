Nach Motorstottern im Erzgebirge: So geht es an der Tankstelle weiter

Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.

Nach dem Vorfall an der Stollberger Star-Tankstelle, bei dem neben Super-Kraftstoff auch Wasser in Fahrzeugtanks gelangt war, soll dort wieder Normalbetrieb einziehen. Dieser Tage erfolgten Instandsetzungsarbeiten, anschließend wurde die Fläche verfüllt und ordnungsgemäß verschlossen, wie Erika de Gier, Sprecherin des Orlen-Konzerns, auf...