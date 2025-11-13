Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen. Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa
Stollberg
Nach Motorstottern im Erzgebirge: So geht es an der Tankstelle weiter
Redakteur
Von Michael Urbach
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.

Nach dem Vorfall an der Stollberger Star-Tankstelle, bei dem neben Super-Kraftstoff auch Wasser in Fahrzeugtanks gelangt war, soll dort wieder Normalbetrieb einziehen. Dieser Tage erfolgten Instandsetzungsarbeiten, anschließend wurde die Fläche verfüllt und ordnungsgemäß verschlossen, wie Erika de Gier, Sprecherin des Orlen-Konzerns, auf...
