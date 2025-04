Nach über 100 Jahren: Altes Kino im Erzgebirge eingestürzt

Das rund 50 Quadratmeter große Gebäude kollabierte am Abend des Ostermontags. 1910 als Kino erbaut, wurde es zuletzt als Lagerhalle genutzt. So geht es jetzt weiter.

Die Feuerwehr ist am Abend des Ostermontags in die Rödlitzer Straße in Hohndorf alarmiert worden. Gegen 18.15 Uhr stellte ein Nutzer einer Lagerhalle fest, dass das Dach des zirka 50 Quadratmeter großen Gebäudes eingestürzt war. Verletzt wurde niemand. Um den Bereich der Halle abzusichern, kamen 15 Kameraden der Feuerwehr Hohndorf zum