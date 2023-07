Nahe dem Bergbaumuseum Oelsnitz gibt es wieder ein griechisches Restaurant – Womit der Chef des „Athos“ bei den Erzgebirgern punkten will

Seit Kurzem gibt es wieder Zaziki, Gyros, Calamari und Co in der Pflockenstraße. Mit 25 Jahren eröffnet Ermal Kociaj sein erstes Restaurant. Und er setzt auf ein Konzept, das andernorts prima funktioniert. Auch in Oelsnitz?

Neuoelsnitz hat wieder einen Griechen. Nachdem das „Akropolis“ im vorigen Jahr geschlossen hatte, brodelte die Gerüchteküche um die Frage, ob und wie es weitergeht mit griechischer Gastronomie im Ort. Besonders, als im Frühjahr zu sehen war, dass sich dort etwas tut. Doch als zutreffend erwies sich weder die Spekulation, dass ein Lugauer... Neuoelsnitz hat wieder einen Griechen. Nachdem das „Akropolis“ im vorigen Jahr geschlossen hatte, brodelte die Gerüchteküche um die Frage, ob und wie es weitergeht mit griechischer Gastronomie im Ort. Besonders, als im Frühjahr zu sehen war, dass sich dort etwas tut. Doch als zutreffend erwies sich weder die Spekulation, dass ein Lugauer...