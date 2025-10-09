Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Kaukamm: Die Herkunft dieses Namens für das Bergmanns-Werkzeug ist unklar.
Ein Kaukamm: Die Herkunft dieses Namens für das Bergmanns-Werkzeug ist unklar. Bild: Deborah Weise/„Kohlewelt"
Stollberg
Name dieses alten Bergbaugerätes aus dem Erzgebirge gibt Experten bis heute Rätsel auf
Von Viola Gerhard
Weil die umfangreiche Sammlung der „Kohlewelt“ nicht komplett in der Ausstellung präsentiert werden kann, stellt „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht gezeigt werden. Heute: ein Kaukamm.

Das Werkzeug erinnert an ein Beil. Ein solches ist der Kaukamm auch, aber ein spezielles. Es handelt sich um ein einseitig geschliffenes Grubenbeil, erklärt Lea Ringel von der Oelsnitzer „Kohlewelt“.
