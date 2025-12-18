MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Barth wurde Zeuge dieses Nebelbogens.
Michael Barth wurde Zeuge dieses Nebelbogens. Bild: Michael Barth
Michael Barth wurde Zeuge dieses Nebelbogens.
Michael Barth wurde Zeuge dieses Nebelbogens. Bild: Michael Barth
Stollberg
Naturwunder im Nebel: Weißer Bogen lässt Erzgebirger staunen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Natur bei Auerbach hält einige Überraschungen bereit. Michael Barth entdeckte dabei etwas, das er noch nie gesehen hatte. Was hat es mit dem Nebelbogen auf sich?

Michael Barth ist oft draußen unterwegs. Gern greift er dabei zur Kamera und hält besondere Momente fest. So beteiligte sich der Auerbacher auch am „Freie Presse“-Fotowettbewerb und hielt gekonnt Landschaftsansichten oder Schafe auf einer Weide bei Thum fest. Doch kürzlich wurde er Zeuge eines Naturphänomens, das der 73-Jährige noch nie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
28.11.2025
4 min.
Bizarrer Farbanschlag vom Kapuzenmann im Erzgebirge: Gibt es jetzt eine heiße Spur nach Oberfranken?
Ein Detail des Farbanschlags auf das Anwesen von René Klaus in Auerbach - hier ein Foto vom März. Noch ist der Täter unbekannt, auch wenn jetzt eine Spur nach Bayern führte.
Schwarzer Kapuzenpulli, weißer Farbtopf: Vor acht Monaten hat ein Mann das Anwesen eines Auerbacher stark verunstaltet. Nun gibt es zwei ähnliche Fälle, etwa in Oberfranken. Existiert eine Verbindung?
Jan Oechsner
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
04.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Zigaretten-Dieb geschnappt
Die Polizei wurde über den Standort des gesuchten Fahrzeugs informiert.
Ein Dieb ließ in einem Einkaufsmarkt in Gornsdorf mehrere Zigarettenschachteln mitgehen. Dann flüchtete er mit einem Auto. In Auerbach stoppte die Polizei das gesuchte Fahrzeug.
Holk Dohle
Mehr Artikel