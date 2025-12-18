Naturwunder im Nebel: Weißer Bogen lässt Erzgebirger staunen

Die Natur bei Auerbach hält einige Überraschungen bereit. Michael Barth entdeckte dabei etwas, das er noch nie gesehen hatte. Was hat es mit dem Nebelbogen auf sich?

Michael Barth ist oft draußen unterwegs. Gern greift er dabei zur Kamera und hält besondere Momente fest. So beteiligte sich der Auerbacher auch am „Freie Presse“-Fotowettbewerb und hielt gekonnt Landschaftsansichten oder Schafe auf einer Weide bei Thum fest. Doch kürzlich wurde er Zeuge eines Naturphänomens, das der 73-Jährige noch nie... Michael Barth ist oft draußen unterwegs. Gern greift er dabei zur Kamera und hält besondere Momente fest. So beteiligte sich der Auerbacher auch am „Freie Presse“-Fotowettbewerb und hielt gekonnt Landschaftsansichten oder Schafe auf einer Weide bei Thum fest. Doch kürzlich wurde er Zeuge eines Naturphänomens, das der 73-Jährige noch nie...