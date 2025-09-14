Neuer Rekord: Oelsnitzer Bauernmarkt wird immer beliebter

Trotz eines verregneten Auftaktes fanden viele Besucher den Weg in die Innenstadt. Mode, Gebasteltes sowie viele Leckereien waren die Verkaufsschlager bei den 90 Händlern.

Ein kurzer Schauer gleich zur Eröffnung ließ viele Gäste des Oelsnitzer Bauernmarkts besorgt zum Himmel schauen. Doch pünktlich zum Start der zwölften Auflage besserte sich das Wetter und die Marktmeile füllte sich rasch.