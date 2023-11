Oberdorf: Akku von Elektromotorrad in Brand geraten

Das Feuer in einer Garage in dem Stollberger Ortsteil erforderte einen aufwendigen Einsatz der Feuerwehr und einer Umweltfirma.

Der Brand eines Elektromotorrads hat am Sonntag gegen 13.45 Uhr einen Feuerwehreinsatz auf der Hartensteiner Straße in Oberdorf erfordert. Bei Reinigungsarbeiten in einer Garage begann der Akku zu qualmen und geriet in Brand. Um ihn zu kühlen, baute die umgehend alarmierte Wehr einen Löschwasserbehälter auf. Der Akku wurde versenkt, eine...