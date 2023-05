Oelsnitzer Bergbaumuseum beteiligt sich an Chemnitzer Museumsnacht

Das derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossene Bergbaumuseum Oelsnitz gewährt Interessierten am 13. Mai seltene Einblicke: Anlässlich der Chemnitzer Museumsnacht werden 18 sowie 20 Uhr Führungen über die Baustelle angeboten. Zusätzlich ist an diesem Abend das Anschauungsbergwerk in der Zeit von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Ebenfalls können die frisch...