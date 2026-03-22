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Michael Dreßler, Frank Zoller, Günter Palm und Bernd Hädicke (v. l.) vom Beat-Club Leipzig.
Michael Dreßler, Frank Zoller, Günter Palm und Bernd Hädicke (v. l.) vom Beat-Club Leipzig. Foto: Ralf Wendland
Michael Dreßler, Frank Zoller, Günter Palm und Bernd Hädicke (v. l.) vom Beat-Club Leipzig.
Michael Dreßler, Frank Zoller, Günter Palm und Bernd Hädicke (v. l.) vom Beat-Club Leipzig. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Oldienacht in Burkhardtsdorf erlebt ihre 20. Auflage
Von Ralf Wendland
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In der Neveon-Arena in Burkhardtsdorf sind am Samstag drei Bands aufgetreten. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert.

Live-Musik und beste Stimmung: Bei der 20. Oldienacht in der Neveon-Arena in Burkhardtsdorf haben am Samstag rund 800 Besucher gefeiert. Auf der Bühne standen der Beat Club Leipzig, Spirit of Smokie aus Großbritannien und OB-Live. „Die Hauptzielgruppe ist die Generation über 50, aber es sind auch deutliche jüngere Gäste dabei“, sagt...
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