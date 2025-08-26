„Pantoffelschule“ in Oelsnitz sucht ehemalige Lehrer

Das 70. Jubiläum der Schule im erzgebirgischen Oelsnitz soll gefeiert werden. Dafür werden noch ehemalige Lehrkräfte gesucht.

Im erzgebirgischen Oelsnitz steht ein Jubiläum an: Die ehemalige Ernst-Schneller-Schule, im Volksmund „Pantoffelschule“ genannt, feiert 70-Jähriges. „Der Bau war ein Vorzeigeobjekt in der DDR, eine Einweihung zog höchste Politiker nach Oelsnitz“, sagt Fachleiterin Denise Schröter. Später wurde die Schule zum Gymnasium, heute gehört...