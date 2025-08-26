„Pantoffelschule“ in Oelsnitz sucht ehemalige Lehrer

Stollberg
Das 70. Jubiläum der Schule im erzgebirgischen Oelsnitz soll gefeiert werden. Dafür werden noch ehemalige Lehrkräfte gesucht.
Im erzgebirgischen Oelsnitz steht ein Jubiläum an: Die ehemalige Ernst-Schneller-Schule, im Volksmund „Pantoffelschule“ genannt, feiert 70-Jähriges. „Der Bau war ein Vorzeigeobjekt in der DDR, eine Einweihung zog höchste Politiker nach Oelsnitz“, sagt Fachleiterin Denise Schröter. Später wurde die Schule zum Gymnasium, heute gehört...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.